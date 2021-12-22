В Сумах дали 6 лет наркодилеру К 6 годам лишения свободы приговорен житель Сумщины за незаконное обращение наркотического средства «метадон».

При публичном обвинении Сумской областной прокуратуры приговором суда 22 декабря 2021 года 43-летний мужчина признан виновным в незаконном хранении и сбыте наркотических средств и приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Прокурор в суде доказал, что обвиняемый после отбывания наказания за незаконное обращение наркотических средств в начале 2021 года продолжил свою преступную деятельность. В частности, задокументировано, как он систематически сбывал наркозависимым лицам наркотическое средство «метадон». Правоохранители изъяли у мужчины 128 таблеток, в составе которых обнаружен метадон, относящийся к наркотическим средствам, обращение которых ограничено.

Досудебное расследование проведено следователями Следственного управления Главного управления Нацполиции в Сумской области при процессуальном руководстве прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.