В Сумах дали 6 лет наркодилеру

При публичном обвинении Сумской областной прокуратуры приговором суда 22 декабря 2021 года 43-летний мужчина признан виновным в незаконном хранении и сбыте наркотических средств и приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
Прокурор в суде доказал, что обвиняемый после отбывания наказания за незаконное обращение наркотических средств в начале 2021 года продолжил свою преступную деятельность. В частности, задокументировано, как он систематически сбывал наркозависимым лицам наркотическое средство «метадон». Правоохранители изъяли у мужчины 128 таблеток, в составе которых обнаружен метадон, относящийся к наркотическим средствам, обращение которых ограничено.
Досудебное расследование проведено следователями Следственного управления Главного управления Нацполиции в Сумской области при процессуальном руководстве прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Заречный суд в Сумах 31 декабря признал невиновной учительницу Екатерину Обидец, которая организовывала поездку детей за границу, во время которой...
Мужчина, похищавший металлические конструкции с кладбищ г.Ахтырка, проведет 4 года за решеткой....
Молодая ахтырчанка регистрировалась на «клубничных» сайтах и за деньги исполняла желания клиентов....
В ходе комплексных оперативных мер, нацеленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, полицейские Шостки установили причастность местного жителя...
К 3 годам лишения свободы приговорен водитель маршрутки, совершивший ДТП с тяжелыми последствиями....