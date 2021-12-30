В Сумах произошла четверная авария 30 декабря, около 9 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП с участием 4-х автомобилей на улице Ивана Харитоненко.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 37-летний водитель транспортного средства Volkswagen был невнимательным, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего допустил наезд на автомобиль AC, водитель которого остановился перед ним. Тот по инерции совершил наезд на автомобиль KIA Magentics, а водитель KIA совершил наезд на транспортное средство ЗАЗ-Vida.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Volkswagen админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.