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Уроженца Сум назначили и.о. командующего Нацгвардией

Уроженца Сум - генерал-лейтенанта Юрия Лебедя - Президент Украины назначил исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Украины.

Соответствующий указ №35/2022 был опубликован на сайте президента 27 января, пишет Суспільне.

Юрий Лебедь родился в Сумах. Ему – 54 года. Он окончил Национальную академию обороны и получил оперативно-тактический уровень подготовки – магистр. Прошел офицерские должности от командира взвода начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины.

В 2019 году был назначен заместителем командующего Национальной гвардией Украины. Лебедь награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Напомним: командующий Национальной гвардии генерал-полковник Николай Балан подал рапорт об освобождении от должности из-за трагедии в Днепре. 27 января в Днепре солдат срочной службы Национальной гвардии расстрелял из автомата караул военнослужащих НГУ. Пятеро человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Право Назначение Нацгвардия Юрий Лебедь
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