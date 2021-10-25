В сумскую больницу № 5 прибыли новые криоцилиндры

Об этом сообщается на странице больнице в Фейсбуке.
«Это важная и приятная новость, дающая основания для дальнейшего существенного увеличения мощностей кислородно-распределительного пункта, а в перспективе и строительство, создание на базе «Клинической больницы №5» полноценной кислородной станции.
Сейчас в нашей больнице есть криоцилиндр на 3 тонны и еще несколько криоцилиндров, постоянно задействованных в больничном процессе, в основном, для кислородной терапии больным из инфекционных отделений.
Общая мощность работающего кислородно-распределительного пункта составляет почти 4 тонны, а с вводом в эксплуатацию вновь прибывших криоцилиндров – она достигнет 10 тонн.
Директор больницы Вячеслав Петренко отмечает, что 100% обеспечения нашего учреждения медицинским кислородом является важным аргументом в условиях пандемии COVID-19.
«Сегодня не только медики, но и рядовые граждане знают, что больные остро нуждаются в медицинском кислороде, потому что для них это судьбоносный вопрос выживания в борьбе со смертоносным вирусом», – говорит Вячеслав Юрьевич.
Начальник технического отдела Светлана Кулик рассказала, что новое оборудование будет оборудовано с учетом соответствующих инженерных норм и правил безопасности, чтобы оно надежно и долго работало на пользу людям», - говорится в сообщении.
Свои наработки в кислородообеспечении с главой Сумской облгосадминистрации Дмитрием Живицким обсудили представители Сумского НПО....
Однако в области создан трехдневный запас, поставка кислорода продолжается, заверил глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий....
Как сообщил во время брифинга глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, за эти средства планируют закупить криоцилиндры, кислородные генераторы для обеспечения...
Об этом сегодня, 25 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
В связи с увеличением числа пациентов, больных COVID-19, в больницах не хватает кислорода....