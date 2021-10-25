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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В сумскую больницу № 5 прибыли новые криоцилиндры

29 декабря в больницу прибыли два новых криоцилиндра, объемом по 3 тонны каждый.

Об этом сообщается на странице больнице в Фейсбуке.

«Это важная и приятная новость, дающая основания для дальнейшего существенного увеличения мощностей кислородно-распределительного пункта, а в перспективе и строительство, создание на базе «Клинической больницы №5» полноценной кислородной станции.

Сейчас в нашей больнице есть криоцилиндр на 3 тонны и еще несколько криоцилиндров, постоянно задействованных в больничном процессе, в основном, для кислородной терапии больным из инфекционных отделений.

Общая мощность работающего кислородно-распределительного пункта составляет почти 4 тонны, а с вводом в эксплуатацию вновь прибывших криоцилиндров – она достигнет 10 тонн.

Директор больницы Вячеслав Петренко отмечает, что 100% обеспечения нашего учреждения медицинским кислородом является важным аргументом в условиях пандемии COVID-19.

«Сегодня не только медики, но и рядовые граждане знают, что больные остро нуждаются в медицинском кислороде, потому что для них это судьбоносный вопрос выживания в борьбе со смертоносным вирусом», – говорит Вячеслав Юрьевич.

Начальник технического отдела Светлана Кулик рассказала, что новое оборудование будет оборудовано с учетом соответствующих инженерных норм и правил безопасности, чтобы оно надежно и долго работало на пользу людям», - говорится в сообщении.

Общество Горбольница № 5 Кислород Криоцилиндры
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