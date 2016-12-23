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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:40445

В центре Сум в сквере «Дружба» неизвестные срезали молодую ель

Об этом написала в Фейсбуке сумчанка Людмила Черняк.

«Очень злая!

Сумчане, среди нас обитает быдло!

Сегодня утром в сквере Дружба обнаружила срезанную ель!

Она даже не успела вырасти! Спилили самую верхушку!

Буквально вчера ёлочка была пушистой красавицей, сегодня стоит обрубок!

Люди, как так?

Это же наш родной город!

Вам не стыдно вандализмом заниматься?

Вот как жить среди быдла?» - написала она.

Право Елка
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