В центре Сум в сквере «Дружба» неизвестные срезали молодую ель

«Очень злая!
Сумчане, среди нас обитает быдло!
Сегодня утром в сквере Дружба обнаружила срезанную ель!
Она даже не успела вырасти! Спилили самую верхушку!
Буквально вчера ёлочка была пушистой красавицей, сегодня стоит обрубок!
Люди, как так?
Это же наш родной город!
Вам не стыдно вандализмом заниматься?
Вот как жить среди быдла?» - написала она.
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