В сумских больницах не хватает кислорода В связи с увеличением числа пациентов, больных COVID-19, в больницах не хватает кислорода.

Об этом сегодня, 25 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, ситуация сложная. Учитывая, что на прошлой неделе еще три больницы начали принимать ковидных пациентов, кроме того, увеличилось количество тяжелых больных, поэтому увеличилось и потребность в кислороде. Количества кислорода, который может поставить ООО «Техногаз», не хватает, чтобы 100-процентно удовлетворить потребности лечебных заведений. В ручном режиме постоянно регулируется поставки. Перебоев на выходных не было, но все регулировалось в ручном режиме. На сегодня горздрав планирует обратиться к группе компаний «Метинвест» по этому вопросу.

Мэр Сум Александр Лысенко попросил срочно такое письмо подготовить ему на подпись, чтобы сразу отправить его, так как, по его словам, он уже провел предварительные переговоры.