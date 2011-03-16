В сумской горбольнице № 5 планируют строить кислородную станцию

По ее словам, сейчас будет проводиться тендер на проектные работы, после чего будет тендер уже на само строительство.
Как сказал мэр Сум Александр Лысенко, введение в эксплуатацию этой станции пройдет уже в следующем году, так как из-за тендерных процедур это затянется на 4 месяца.
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