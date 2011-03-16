В сумской горбольнице № 5 планируют строить кислородную станцию Об этом сегодня, 25 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, сейчас будет проводиться тендер на проектные работы, после чего будет тендер уже на само строительство.

Как сказал мэр Сум Александр Лысенко, введение в эксплуатацию этой станции пройдет уже в следующем году, так как из-за тендерных процедур это затянется на 4 месяца.