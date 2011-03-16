Сумщина получила дополнительно 26 млн грн из госбюджета на кислород для больниц Как сообщил во время брифинга глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, за эти средства планируют закупить криоцилиндры, кислородные генераторы для обеспечения централизованным снабжением кислорода больниц области.

«Сегодня больницы снабжены кислородом на 100%, перебоев нет. Но потребность в кислороде постоянно растет, – рассказал Дмитрий Живицкий. – Прямо сейчас из города Черкассы едет 8-тонный автомобиль с кислородом для наших медицинских учреждений. Кроме того, кислород мы получаем и с предприятия в Сумах».

Глава облгосадминистрации отметил, что система обеспечения кислородом в Украине налажена, работа предприятий, производящих кислород, координируется Министерством здравоохранения. Необходимо только увеличивать в больницах количество отделений, снабженных централизованной подачей кислорода.

«Сумская область получила дополнительно 26 млн грн из госбюджета на обеспечение кислородными поставками больниц, – сообщил Дмитрий Живицкий. – Медицинские учреждения совместно с органами местного самоуправления разрабатывают проекты по обеспечению централизованным кислородоснабжением отделений в больницах, а государство дает средства на соответствующее оборудование».