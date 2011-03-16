Сумщина получила дополнительно 26 млн грн из госбюджета на кислород для больниц

«Сегодня больницы снабжены кислородом на 100%, перебоев нет. Но потребность в кислороде постоянно растет, – рассказал Дмитрий Живицкий. – Прямо сейчас из города Черкассы едет 8-тонный автомобиль с кислородом для наших медицинских учреждений. Кроме того, кислород мы получаем и с предприятия в Сумах».
Глава облгосадминистрации отметил, что система обеспечения кислородом в Украине налажена, работа предприятий, производящих кислород, координируется Министерством здравоохранения. Необходимо только увеличивать в больницах количество отделений, снабженных централизованной подачей кислорода.
«Сумская область получила дополнительно 26 млн грн из госбюджета на обеспечение кислородными поставками больниц, – сообщил Дмитрий Живицкий. – Медицинские учреждения совместно с органами местного самоуправления разрабатывают проекты по обеспечению централизованным кислородоснабжением отделений в больницах, а государство дает средства на соответствующее оборудование».
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