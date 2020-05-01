На сумском предприятии, производящем кислород для ковидных больных, останавливается на ремонт

По его словам, в настоящее время больницы снабжены кислородом. Кроме собственного кислорода осуществляются поставки дополнительной потребности из других областей.
«На время проведения ремонтных работ на «Техногаз-С» ориентировочно в течение трех суток перебоев со снабжением кислорода не будет. Его будем доставлять из Черкасской и Запорожской областей. Кроме того, есть договоренность о получении баллонного газа от «Энергоатома» как буферный запас. Мы обеспечиваем транспорт и баллоны, в чем согласились помочь спонсоры», – рассказал Дмитрий Живицкий.
Кроме того, «Техногаз-С» закупило новое оборудование. Установку планируется осуществить, когда пиковая ситуация с СОVID-19 спадет. Реконструкция системы позволит вдвое увеличить производство кислорода, поэтому есть предпосылки, что потребность в завозе кислорода из других регионов отпадет.
Глава облгосадминистрации добавил, что возможность генерирования кислорода для медицинских учреждений силами промышленных предприятий региона была рассмотрена также на встрече с машиностроителями. Разрабатывалась возможность расконсервирования существующих установок на некоторых предприятиях.
«Мы активно работаем над максимальным обеспечением медучреждений централизованным кислородом, ведь централизованная подача кислорода определенного давления и качества способствует лечению не только коронавирусной болезни, но и будет использоваться в будущем при лечении широкого спектра заболеваний», – подчеркнул Дмитрий Живицкий.
Как сообщил во время брифинга глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, за эти средства планируют закупить криоцилиндры, кислородные генераторы для обеспечения...
Об этом сегодня, 25 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
В связи с увеличением числа пациентов, больных COVID-19, в больницах не хватает кислорода....
Завладение почти 250 тыс. грн при устройстве системы снабжения кислорода в период пандемии - в Сумской подозреваются два человека....
Благотворительный фонд «Бизнес – городу» ввел действие еще один кислородопровод - в центральной городской больнице № 1....