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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:311167

На сумском предприятии, производящем кислород для ковидных больных, останавливается на ремонт

Однако в области создан трехдневный запас, поставка кислорода продолжается, заверил глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, в настоящее время больницы снабжены кислородом. Кроме собственного кислорода осуществляются поставки дополнительной потребности из других областей.

«На время проведения ремонтных работ на «Техногаз-С» ориентировочно в течение трех суток перебоев со снабжением кислорода не будет. Его будем доставлять из Черкасской и Запорожской областей. Кроме того, есть договоренность о получении баллонного газа от «Энергоатома» как буферный запас. Мы обеспечиваем транспорт и баллоны, в чем согласились помочь спонсоры», – рассказал Дмитрий Живицкий.

Кроме того, «Техногаз-С» закупило новое оборудование. Установку планируется осуществить, когда пиковая ситуация с СОVID-19 спадет. Реконструкция системы позволит вдвое увеличить производство кислорода, поэтому есть предпосылки, что потребность в завозе кислорода из других регионов отпадет.

Глава облгосадминистрации добавил, что возможность генерирования кислорода для медицинских учреждений силами промышленных предприятий региона была рассмотрена также на встрече с машиностроителями. Разрабатывалась возможность расконсервирования существующих установок на некоторых предприятиях.

«Мы активно работаем над максимальным обеспечением медучреждений централизованным кислородом, ведь централизованная подача кислорода определенного давления и качества способствует лечению не только коронавирусной болезни, но и будет использоваться в будущем при лечении широкого спектра заболеваний», – подчеркнул Дмитрий Живицкий.

Общество Кислород
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