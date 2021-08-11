В Шостке ищут пропавшую 15-летнюю одесситку

По имеющейся информации, ребенок может находиться на территории г. Шостка Сумской области.
Приметы: рост около 165 см, полное телосложение, каштановые волосы, имеет серьгу в носу, лицо овальное.
Одета: короткий джинсовый пуховик темно-синего цвета, джинсы темно-синего цвета, светло-коричневые ботинки.
При получении какой-либо информации о разыскиваемой просим сообщить по телефонам: 102; 097-013-99-32.
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