В Шостке ищут пропавшую 15-летнюю одесситку Органами полиции Одесской области разыскивается Павлухина Олеся Альбертовна, 09.08.2006 г.р., которая 25.11.2021 года примерно в 00:30 самовольно покинула место жительства и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

По имеющейся информации, ребенок может находиться на территории г. Шостка Сумской области. Приметы: рост около 165 см, полное телосложение, каштановые волосы, имеет серьгу в носу, лицо овальное. Одета: короткий джинсовый пуховик темно-синего цвета, джинсы темно-синего цвета, светло-коричневые ботинки. При получении какой-либо информации о разыскиваемой просим сообщить по телефонам: 102; 097-013-99-32.