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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Шостке ищут пропавшую 15-летнюю одесситку

Органами полиции Одесской области разыскивается Павлухина Олеся Альбертовна, 09.08.2006 г.р., которая 25.11.2021 года примерно в 00:30 самовольно покинула место жительства и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

По имеющейся информации, ребенок может находиться на территории г. Шостка Сумской области.

Приметы: рост около 165 см, полное телосложение, каштановые волосы, имеет серьгу в носу, лицо овальное.

Одета: короткий джинсовый пуховик темно-синего цвета, джинсы темно-синего цвета, светло-коричневые ботинки.

При получении какой-либо информации о разыскиваемой просим сообщить по телефонам: 102; 097-013-99-32.

Право Пропал ребенок
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