На Сумщине активно работают над производством собственного кислорода

По информации представителей СНПО, они работают по нескольким направлениям по производству кислорода. Во-первых, планируется модернизация существующей колонны, что позволит усовершенствовать процесс и увеличить производство до 12 тонн кислорода в сутки. Модернизироваться будут, когда будет спад пик заболевания, и можно будет остановить установку на время проведения работ. На это уходит около месяца.
Параллельно на предприятии также работают над запуском второй кислородной установки, однако она сравнительно маломощная – всего 2 тонны, то есть 200 баллонов газообразного кислорода.
Третье направление – разработка в будущем мощной станции по производству кислорода. Конструкторская документация уже дана в цеха. и идет активная работа по подготовке ее обустройства.
С опытным образцом планируется выйти на испытания во второй декаде декабря, далее – вопрос сертификации. Мощность данного оборудования ориентировочно составляет 400 литров в минуту газа с возможностью увеличения объемов при необходимости. Содержание кислорода на выходе – 93%, что требует дальнейшего усовершенствования производства.
В ходе обсуждения Дмитрий Живицкий обратил внимание на безусловное качество кислорода и варианты увеличения мощностей агрегата до 800 или 1200 л, что нужно просчитать и согласовать со специалистами. Ведь на данный момент потребность в кислороде велика – 1 кислородная точка берет 15, а то и до 20 литров в минуту, подтвердил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко.
Обсуждали также приобретение емкостей для сжиженного кислорода, особенно необходимость правильного подбора объемов для хранения во избежание потерь, в том числе, при их заполнении и транспортировке.
Дмитрий Живицкий, в частности, поднял вопрос по изготовлению в области криоцилиндров, которые также важны как приборы интенсивного использования в пиковой нагрузке на койки. Такие возможности производства есть у СНПО.
«Говорите, где нужна наша помощь. Мы готовы включаться на любом этапе, чтобы ускорить процесс производства собственного кислорода и обеспечить стопроцентно медицинскую отрасль для интенсивного лечения больных», – подчеркнул глава облгосадминистрации.
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