На Сумщине коммунальщики нанесли окружающей среде миллионный ущерб Государственная экологическая инспекция в Сумской области в течение ноября 2021 года провела 2 проверки коммунального предприятия производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства г. Конотоп (КП ПУВКХ).

Одна из них была плановая, а другая – внеплановая – во исполнение поручения Премьер-министра Украины. В ходе данных проверок экоинспекторами были выявлены факты грубых нарушений требований природоохранного законодательства, нанесшие государству значительный ущерб.

В частности, установлено, что КП ПУВКХ г. Конотоп с апреля текущего года производило сброс загрязняющих веществ с обратными водами в поверхностный водный объект по выпуску № 1 с превышением установленных разрешением на специальное водопользование нормативов ГДС. В связи с этим в р. Езуч попадали сточные воды с завышенным содержанием азота аммонийного, фосфатов и высоким уровнем химического потребления кислорода, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму 1 335 488 грн.

Также в ходе проверки оказалось, что в период 01.04.2021 по 29.07.2021 КП ПУВКХ г. Конотоп осуществляло забор подземных вод при том, что действие специального разрешения на использование недр было приостановлено Приказом Госгеонадра Украины. Таким образом, предприятием самовольно изъято более 1 миллиона кубометров подземной воды. Сумма ущерба, обусловленного самовольным использованием водных ресурсов при отсутствии разрешительных документов составила 1 231 647 грн.

Инспекция предъявила КП ПУВКХ 2 претензии о добровольном возмещении ущерба на общую сумму 2 567 135 грн. По обоим фактам грубого нарушения законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов открыты уголовные производства.