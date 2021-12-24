Медицинские отходы и остатки мертвых животных нашли экоинспекторы на бурынском полигоне На свалке в Бурыни экоинспекторы обнаружили медицинские отходы и остатки мертвых животных, которые должны быть утилизированы. Их обнаружили там 26 января при проверке другого правонарушения.

Нашел неутилизированный мусор на свалке работник областной экоинспекции Александр Семененко. Он ехал в Бурынский район по оперативной информации, проверить законность выпиливания деревьев. И обратил внимание на то, что на полигоне есть куча автомобильных покрышек. Они должны были утилизироваться по специальной процедуре. Пройдя немного дальше, экоинспектор увидел, что в мусорной куче повсюду были разбросаны медицинские отходы – капельницы, шприцы с иглами, бахилы, перчатки, емкости от капельниц и упаковки от медицинских препаратов, пишет Суспільне.

Также на свалке нашли части туш мертвых животных – коров, коз и кошек. По словам общественного инспектора Александра Матюхи, все это должны утилизировать. За этим должны следить органы местного самоуправления.

«В прошлом году мы около четырех раз, по жалобам граждан, проводили проверку и экологической инспекцией было начислено убытков в сумме 102 млн грн за то, что полигон эксплуатируется с нарушениями», – рассказал Александр Матюха.

По словам местных жителей, они рядом с полигоном живут более двадцати лет. Говорят, каждый день сюда приезжает в пять машин с мусором, везут из всей громады.

За этот полигон в Бурыни отвечает коммунальное предприятие «Бурынь-Теплосервис». Они туда и свозят мусор, рассказал его директор Владимир Пазуха. О медицинских отходах на свалке, сказал директор КП, ничего не знает и будет выяснять. На полигон экоинспекторы вызвали полицию. По словам представителя Нацполиции Сумщины Владимира Крупецких, они изъяли часть медицинских отходов для экспертизы. Остальные под расписку передали «Бурынь-Теплосервис» на хранение, пока будут результаты проверки.

О том, оформлены ли документы на полигон и как оценивают ущерб в размере 102 миллионов гривен, нанесенный коммунальным предприятием окружающей среде журналисты отправили запрос Бурынскому горсовету. Ждем ответа на информационный запрос.