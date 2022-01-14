Сумские дорожники причинили ущерб окружающей среде почти на 48 миллионов гривен – Госэкоиспекция Государственная экологическая инспекция в Сумской области проработала обращение гражданина о нарушении требований природоохранного законодательства коммунальным предприятием «Дорремстрой» Сумского городского совета.

В частности, заявитель сообщил, что техника с маркировкой «Дорремстрой» систематически свозит отходы и растительные остатки на земельный участок, расположенный за магазином по ул. Героев Крут, 17 г. Сумы, вблизи так называемого Безымянного озера.

Для проработки указанных фактов экоинспекторы провели внеплановую проверку КП «Дорремстрой». Так, в присутствии должностных лиц предприятия проведено обследование указанной в обращении территории, в ходе которой факты несанкционированного размещения отходов подтвердились. Экоинспекторы установили, что должностными лицами КП «Дорремстрой» СГС допущено размещение в несанкционированном месте на открытом грунте остатков дорожного покрытия, уличного смета, опавших листьев и твердых бытовых отходов. Данный факт является грубым нарушением требований ст. 17, 33 Закона Украины "Об отходах", ст. 46 Закона Украины "Об охране земель", ст. 55 Закона Украины "Об охране окружающей природной среды".

Согласно расчету ущерба, общая сумма ущерба, причиненного засорением трех расположенных рядом земельных участков совокупной площадью 3380 м2, составляет 47 974 596 гривен.

На основании указанного расчета, 14.02.2022 Инспекция предъявила КП «Дорремстрой» претензию о добровольном возмещении полной суммы причиненного ущерба. Кроме того, соответствующие материалы с признаками уголовного нарушения направлены в органы прокуратуры для принятия мер реагирования, сообщает пресс-служба ведомства.