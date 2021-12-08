На Сумщине агрофирма матери мэра Бурыни нанесла беспрецедентный ущерб окружающей среде В течение 2021 года Государственной экологической инспекцией в Сумской области было проведено несколько внеплановых проверок Бурынского городского совета и ФХ «Эдельвейс-2007», зарегистрированных в с. Слобода бывшего Бурынского района.

Основанием для проверок стали жалобы граждан на совершение ряда грубых нарушений природоохранного законодательства в селах Конотопского района. В частности, заявители сообщали, что в их населенных пунктах на руслах рек вырыты большие котлованы, из-за чего в колодцах упал уровень воды, а некоторые колодцы полностью обмелели.

В ходе обследований указанных территорий специалистами Инспекции было обнаружено, что в заводи р. Курица в пределах с. Успенка и в притоке р. Чаша в с. Степановка проведены масштабные дноуглубительные работы и искусственное изменение русел. В результате таких действий некоторые части водотока пересохли, поскольку вода сконцентрировалась в вырытых канавах. Их глубина у вновь обрывистых берегов кое-где достигала 4 метров, из-за чего людям стало невозможно поить скот или пускать на воду домашних птиц. Кроме того, в результате пересыпания плотин и русла частично прекратился естественный водообмен рек и критически нарушился естественный гидрологический режим.

Как выяснилось, таким образом в обоих населенных пунктах были добыты большие объемы строительного сырья – суглинка, что подтверждено результатами исследований, проводимых специальной испытательной лабораторией.

Однако в ходе проверки было установлено, что ни Бурынский городской совет, ни агрофирма даже не пытались получить выводы оценки влияния на окружающую среду и разрешения на недропользование, провести хоть какую-нибудь экспертизу или хотя бы проконсультироваться со специалистами. Вместо того, чтобы предоставить Госэкоинспекции какие-либо объяснения и разрешительные документы, представители Бурынского горсовета и ФХ «Эдельвейс-2007» (зарегистрировано на мать мэра Бурыни Виктора Ладуху) начали отказываться от своей причастности к добыче полезных ископаемых и изменению рельефа русл рек Курица и Чаша. Вместе с этим, на экоинспектора при исполнении им служебных обязанностей было совершено два нападения и поврежден служебный автомобиль Инспекции.

В связи с указанным, Инспекция обратилась в полицию и прокуратуру, которыми было возбуждено несколько уголовных дел. По информации правоохранителей, ими установлено, что добыча ископаемых и дноуглубительные работы проводились с помощью спецтехники, которая находится в собственности ФХ «Эдельвейс-2007».

На основании полученной информации Госэкоинспекция в Сумской области произвела расчеты ущерба, причиненного в результате самовольного добычи полезных ископаемых. Сумма ущерба, причиненного в с. Успенка составила 37 370 100,6 грн, а в с. Степановка – 94 368 820 грн. Следовательно, вчера, 13.01.2022, Государственная экологическая инспекция в Сумской области направила в адрес ФХ «Эдельвейс – 2007» 2 претензии относительно добровольной уплаты ущерба в совокупном размере почти 132 миллиона гривен.

Следует заметить, что это рекордная сумма ущерба, причиненного в результате самовольного добывания недр на территории Сумской области за последнее десятилетие. Однако реальные негативные последствия для окружающей среды и качества жизни людей от такого безответственного самоуправства могут быть гораздо больше установленного денежного ущерба, сообщает пресс-служба ведомства.