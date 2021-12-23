После трагедии на Ивано-Франковщине больницы Сумщины проверят пожарные Во время видеоселекторного совещания с главами райгосадминистраций и территориальных громад заместитель главы облгосадминистрации Елена Бойко отметила необходимость соблюдения заведениями здравоохранения противопожарных мер.

Их цель – не допустить подобной трагедии, как в больнице Ивано-Франковской области.

«В связи с трагическим случаем в Косовской больнице Ивано-Франковской области сегодня Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов дал поручение главам облгосадминистраций, районов и громад провести обследование всех больниц, особенно тех, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией, по исправности кислородного оборудования», – сообщила Елена Бойко.

Также, по ее словам, необходимо провести обследование сетей, которые доставляют централизованный кислород в палаты, провести дополнительные инструктажи по пожарной безопасности для работников, непосредственно работающих с таким оборудованием, проверить наличие средств пожаротушения во всех больницах и умение персонала ими пользоваться.

«Кроме того, на этой неделе запланированы масштабные проверки работы учреждений здравоохранения подразделениями ГСЧС вместе со специалистами Гоструда по соблюдению работниками лечебных учреждений правил использования кислородного оборудования, – добавила чиновница. – Подобной трагедии, произошедшей в Ивано-Франковской области, в Сумской области не должно быть».

Напомним, в реанимационной палате Косовской ЦРБ 28 декабря около 21 часа возник пожар. В огне погибли три человека, еще один человек умер от коронавирусной болезни. По предварительным данным, причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, причиной возгорания было использование свечи в помещении с кислородными концентраторами.

«В реанимации работало одновременно 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом. После смерти одного из пациентов больницы от СOVID-19 сотрудник учреждения поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы», – говорится в сообщении.