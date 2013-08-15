Полицейские сообщили о подозрении сумчанину, хранившему дома детскую порнографию

В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства фигуранта дела полицейские обнаружили и изъяли 19 накопителей, на которых возможно хранятся видео файлы с детской порнографией. Обнаруженное направлено на экспертизу.
Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили мужчине о подозрении по факту получения доступа и хранения детской порнографии по ч. 1 ст. 301-1 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы стоком до шести лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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