Сумские коммунальщики сбросили в Сумку ржавую воду Эколаборатория выявила 76-кратное превышение содержания железа в р. Сумка

Около полудня 15 февраля на «горячую линию» Государственной экологической инспекции в Сумской области поступило обращение гражданки о загрязнении р. Сумка в районе Троицкого моста г. Сумы жидкостью бурого цвета.

На место происшествия были немедленно направлены специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля.

На месте сброса вод в р. Сумка специалисты Инспекции отобрали 3 пробы поверхностной воды, а именно: примерно в 20 м выше места сброса в сторону парка «Сказка», в месте вероятного сброса визуально загрязненной воды, а также ниже по течению – с Троицкого моста.

По результатам измерения показателей состава и свойств вод установлено, что в месте предполагаемого сброса воды имеет место превышение содержания железа в 60 раз по сравнению с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) для водоемов рыбохозяйственного назначения. Ниже по течению, примерно через 30 м от вероятного сброса, к моменту отбора проб воды концентрация железа была еще больше, поскольку превышала ПДК почти в 76 раз.

Вместе с этим в Инспекцию от КП «Горводоканал» поступило официальное письмо-сообщение о проведении работ по устранению порыва коммуникаций в районе пер. Институтский г. Сумы. В этой связи, у коммунальщиков возникла техническая необходимость в опорожнении водопровода. Следовательно, высокое содержание железа в р. Сумка объясняется возможным попаданием питьевой воды, которой промывались трубы после проведения технических работ на водопроводе.