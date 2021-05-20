На Сумщине руины топливного склада продали на аукционе в полтора раза дороже стадиона «Юбилейный» 24 декабря прошел аукцион по продаже Дубовязовского топливного склада.

Стартовая цена составляла 2 млн 3 тысячи 300 грн. Но объект удалось продать за 12,8 млн грн. Свои ценовые предложения предлагали 4 участника.

Вырученные средства собираются использовать в том числе для реконструкции онкодиспансера.

В настоящее время отделом приватизации облсовета в системе PROZORRO выставлено 7 объектов на приватизацию, в планах еще не менее десяти, пишет сайт облсовета.

Напомним, год назад стадион «Юбилейный» был продан на аукционе всего за 8 млн грн.