Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:40360

На Сумщине руины топливного склада продали на аукционе в полтора раза дороже стадиона «Юбилейный»

24 декабря прошел аукцион по продаже Дубовязовского топливного склада.

Стартовая цена составляла 2 млн 3 тысячи 300 грн. Но объект удалось продать за 12,8 млн грн. Свои ценовые предложения предлагали 4 участника.

Вырученные средства собираются использовать в том числе для реконструкции онкодиспансера.

В настоящее время отделом приватизации облсовета в системе PROZORRO выставлено 7 объектов на приватизацию, в планах еще не менее десяти, пишет сайт облсовета.

Напомним, год назад стадион «Юбилейный» был продан на аукционе всего за 8 млн грн.

Экономика Приватизация
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Суд исключил «Сумыхимпром» из перечня объектов большой приватизации
15.09.2021 09:09

Суд исключил «Сумыхимпром» из перечня объектов большой приватизации

Хозяйственный суд г. Киев удовлетворил иск ПАО «Сумыхимпром» к Кабмину и отменил распоряжение правительства №358-р от 10.05.2018 и №36-р от...

На Сумщине выставили на аукцион помещения лаборатории ветмедицины
01.07.2021 12:38

На Сумщине выставили на аукцион помещения лаборатории ветмедицины

Об этом сообщили в Региональном отделении Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской областях....

В центре Сум снова за бесценок продали коммунальное помещение
02.06.2021 15:46

В центре Сум снова за бесценок продали коммунальное помещение

В Сумах приватизировали нежилое помещение....

21.05.2021 11:33

В облгосадминистрации создана рабочая группа по вопросам эффективности использования госимущества в Сумской области

Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома....

На Сумщине 65 объектов госимущества подлежат приватизации
20.05.2021 12:17

На Сумщине 65 объектов госимущества подлежат приватизации

Об этом во время брифинга сообщил и. о. заместителя начальника регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской...

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 112 человек
Сегодня 09:04
Новогодние праздники на Сумщине пройдут под влиянием Скандинавского циклона
Сегодня 14:56
Сумские гвардейцы переходят на усиленный режим несения службы на праздники
Сегодня 14:48
На Сумщине руины топливного склада продали на аукционе в полтора раза дороже стадиона «Юбилейный»
Сегодня 14:40
Больницам Сумщины обещают препарат для лечения рассеянного склероза
Сегодня 14:36
В Сумах лаборатория Госпродпотребслужбы начала определять содержание ГМО в пищевых продуктах
Сегодня 14:31
В Сумах полицейские изъяли больше 300 нелегальных елок
Сегодня 14:23
В Сумах пьяный водитель без прав перевернулся на авто на глазах у копов (видео)
Сегодня 13:45
В Шостке грузовик сбил женщину
Сегодня 13:30
Серед переможців та призерів всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» - школярі Сумщини
Сегодня 12:50
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 12:07
Завтра в Сумах пройдет бюджетная сессия
Сегодня 12:02
view counter
view counter

Статьи

Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
Сегодня 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
Сегодня 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
Сегодня 12:30
В новий рік - з новими надіями!®
Сегодня 09:21
Стьобані ковдри для оптових замовників
Вчера 17:03
Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия
Вчера 15:46
Миколай Vs Дід Мороз
Вчера 15:34
Как сделать идеальные брови: секреты красоты
Вчера 15:20
На Глухівщині кримчанин відкрив авіамодельний гурток
26.12.2021 17:12
Тисяча за вакцинацію: відповіді на поширені питання
25.12.2021 09:20
«НАШ КРАЙ»: Бюджет області має використовуватися раціонально
24.12.2021 10:04
Як працюватимуть пункти та центри вакцинації на Сумщині на різдвяно-новорічні свята?
23.12.2021 15:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.