На Сумщине продают Тростянецкий хлебзавод Пакет акций хлебозавода «Железнодорожник» на приватизационном аукционе.

В истории хлебозавода «Железнодорожник» в Тростянке, как и у большинства государственных предприятий, периоды развития чередовались с периодами упадка. Но после одного из них завод не смог прийти в себя, и уже более 10 лет, как предприятие прекратило свою деятельность.

Сейчас объявлен аукцион по приватизации пакета акций, принадлежащих государству. В частные руки могут перейти 48% уставного капитала хлебозавода.

Новый частный владелец получит возможность полностью сменить управление предприятием, модернизировать оборудование и возобновить производство хлебобулочных изделий в Тростянце.

Стартовая цена – 3 906 586 грн.

Дата аукциона – 4 февраля 2022.

Локация – Сумская обл., г. Тростянец.

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