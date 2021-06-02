На Сумщине продают Тростянецкий хлебзавод

В истории хлебозавода «Железнодорожник» в Тростянке, как и у большинства государственных предприятий, периоды развития чередовались с периодами упадка. Но после одного из них завод не смог прийти в себя, и уже более 10 лет, как предприятие прекратило свою деятельность.
Сейчас объявлен аукцион по приватизации пакета акций, принадлежащих государству. В частные руки могут перейти 48% уставного капитала хлебозавода.
Новый частный владелец получит возможность полностью сменить управление предприятием, модернизировать оборудование и возобновить производство хлебобулочных изделий в Тростянце.
Стартовая цена – 3 906 586 грн.
Дата аукциона – 4 февраля 2022.
Локация – Сумская обл., г. Тростянец.
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