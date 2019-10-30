Сумские гвардейцы переходят на усиленный режим несения службы на праздники

В период праздников в течение нескольких недель в Сумской области запланировано проведение ряда развлекательных мероприятий с участием большого количества граждан. Следовательно, для обеспечения публичной безопасности и охраны общественного порядка во время этих празднований военные наряды части будут нести службу по усиленному варианту. Ключевой акцент – на максимальной безопасности и общественном покое именно в местах массового скопления людей.
Отметим, что в Новогодние и Рождественские праздники ежедневно охранять общественный порядок и публичную безопасность по усиленному варианту в Сумах и Сумском районе будут более 60 гвардейцев части. Будут это делать традиционным способом – в составе автопатрулей и пеших военных нарядов, усиленные кинологическими расчетами, сообщает группа информации и коммуникации воинской части 3051 НГУ.
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