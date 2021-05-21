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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:041129

В Сумах заброшенное кафе в парке купили в два раза дешевле стадиона «Юбилейный»

В Сумах за 4 миллиона гривен продали двухэтажную постройку в городском парке им. Кожедуба.

Нежилые помещения общей площадью 866,6 кв. м в Сумском городском парке культуры и отдыха им. И. Кожедуба, расположенные в двухэтажном здании, а именно: 1-й этаж - нежилые помещения, 2-й этаж – открытая терраса. Помещения нуждаются в проведении ремонтных работ. Год постройки – 1976, пишет Sumy One.

Победитель аукциона Сергей Луговой – владелец фирмы «Пумане-Сервис», занимающейся размещением рекламы в Сумах (борды, ситилайты).

Было 4 предложения, но Сергей Луговой предложил самую высокую цену – 4 010 000 грн.

Общество Кафе в парке Приватизация
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