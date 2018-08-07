В центре Сум снова за бесценок продали коммунальное помещение В Сумах приватизировали нежилое помещение.

Об этом сообщают в Департаменте обеспечения ресурсных платежей. Площадь объекта приватизации составляет 348,9 м2. Расположено помещение в центре, по ул. Нижнехолодногорская, 10. Новым его владельцем стало ООО «ПКП «Добробут».

По данным Департамента, общество выкупило помещения за 976 297 гривен без учета налога на добавленную стоимость, то есть меньше, чем по 3 тыс. грн за кв. м.