В центре Сум снова за бесценок продали коммунальное помещение

Об этом сообщают в Департаменте обеспечения ресурсных платежей. Площадь объекта приватизации составляет 348,9 м2. Расположено помещение в центре, по ул. Нижнехолодногорская, 10. Новым его владельцем стало ООО «ПКП «Добробут».
По данным Департамента, общество выкупило помещения за 976 297 гривен без учета налога на добавленную стоимость, то есть меньше, чем по 3 тыс. грн за кв. м.
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