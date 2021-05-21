Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:09411

Суд исключил «Сумыхимпром» из перечня объектов большой приватизации

Хозяйственный суд г. Киев удовлетворил иск ПАО «Сумыхимпром» к Кабмину и отменил распоряжение правительства №358-р от 10.05.2018 и №36-р от 16.01.2019 в части включения «Сумыхимпром» в перечень объектов «большой приватизации».

Согласно судебным материалам, еще в 2011 году был начато производство по делу №5021 / 2509/2011 о банкротстве ПАО «Сумыхимпром». В 2012 году было введено процедуру санации (неоднократно продолжалась и продолжается по сей день), пишет Finbalance.

Как известно, менеджмент «Сумыхимпром» считают близким к Д. Фирташа.

Напомним, в конце июня СБУ заявила, что обнаружила «противоправную деятельность должностных лиц ПАО «Сумыхимпром», направленную на умышленное доведение до банкротства, а потом отчуждения имущества государственного предприятия в пользу частных коммерческих структур».

Экономика Приватизация Сумыхимпром
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Суды заблокировали процесс приватизации «Сумыхимпрома»
17.07.2021 08:55

Суды заблокировали процесс приватизации «Сумыхимпрома»

Предприятие «Сумыхимпром» попало в проект «Большая приватизация», впрочем, сейчас процесс остановился....

На Сумщине выставили на аукцион помещения лаборатории ветмедицины
01.07.2021 12:38

На Сумщине выставили на аукцион помещения лаборатории ветмедицины

Об этом сообщили в Региональном отделении Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской областях....

СБУ заблокировала схему присвоения имущества «Сумыхимпрома»
30.06.2021 14:59

СБУ заблокировала схему присвоения имущества «Сумыхимпрома»

Службой безопасности Украины выявлена противоправная деятельность должностных лиц ПАО «Сумыхимпром», направленная на умышленное доведение до банкротства, а потом отчуждение имущества...

В центре Сум снова за бесценок продали коммунальное помещение
02.06.2021 15:46

В центре Сум снова за бесценок продали коммунальное помещение

В Сумах приватизировали нежилое помещение....

21.05.2021 11:33

В облгосадминистрации создана рабочая группа по вопросам эффективности использования госимущества в Сумской области

Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома....

Новости

На Сумщине снова больше сотни новых случаев заболевания COVID-19 за стуки (подробности)
Сегодня 08:50
В Кролевце из ловушки рыбаков-браконьеров освободили лебедя (видео)
Сегодня 10:23
На Сумщине накрыли два подпольных колл-центра, работавших на Лёру Сумского
Сегодня 09:57
На Сумщине украли 250 тыс. грн на обустройстве кислородопровода для больных коронавирусом
Сегодня 09:53
Суд исключил «Сумыхимпром» из перечня объектов большой приватизации
Сегодня 09:09
На Сумщине в коммунальную собственность возвращено 79 га земли стоимостью 2,8 млн грн
Сегодня 08:37
В Конотопе повысили тарифы на проезд
Сегодня 08:04
Главный тренер ФК «Виктория» ушел в отставку
Вчера 22:18
Под Сумами пропала 88-летняя бабушка
Вчера 19:40
В Конотопе в ДТП погиб мотоциклист
Вчера 18:06
Сумчане голосуют за капремонт дорог
Вчера 17:53
Сумские школьники продолжают брать медали Всемирных игр
Вчера 17:49
view counter

Статьи

Что будет на месте палаток на Центральном рынке Сум?
Вчера 20:04
У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно?
Вчера 16:43
Ірина Троцька: помилка багатьох з нас в тому, що ми вважаємо, ніби вірус пішов остаточно
13.09.2021 15:54
Муніципальна няня: що треба знати батькам
10.09.2021 12:26
30 депутатів на чолі з Деркачем відновили депутатське об’єднання «Заборонено забороняти»
10.09.2021 09:27
10 причин отказаться от чая в пакетиках ®
08.09.2021 16:09
Сумчан лякають штрафами за спалювання листя
08.09.2021 09:20
Понад 3,1 млрд грн заробили громади Сумщини за І півріччя 2021 року
08.09.2021 09:11
Доставка пиццы в Чернигове - выгода и советы
07.09.2021 18:58
Обережно - гриби!
07.09.2021 11:28
Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?
06.09.2021 14:00
Пристрасті довкола великого герба України
06.09.2021 13:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.