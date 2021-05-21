Суд исключил «Сумыхимпром» из перечня объектов большой приватизации Хозяйственный суд г. Киев удовлетворил иск ПАО «Сумыхимпром» к Кабмину и отменил распоряжение правительства №358-р от 10.05.2018 и №36-р от 16.01.2019 в части включения «Сумыхимпром» в перечень объектов «большой приватизации».

Согласно судебным материалам, еще в 2011 году был начато производство по делу №5021 / 2509/2011 о банкротстве ПАО «Сумыхимпром». В 2012 году было введено процедуру санации (неоднократно продолжалась и продолжается по сей день), пишет Finbalance.

Как известно, менеджмент «Сумыхимпром» считают близким к Д. Фирташа.

Напомним, в конце июня СБУ заявила, что обнаружила «противоправную деятельность должностных лиц ПАО «Сумыхимпром», направленную на умышленное доведение до банкротства, а потом отчуждения имущества государственного предприятия в пользу частных коммерческих структур».