Суд исключил «Сумыхимпром» из перечня объектов большой приватизации

Согласно судебным материалам, еще в 2011 году был начато производство по делу №5021 / 2509/2011 о банкротстве ПАО «Сумыхимпром». В 2012 году было введено процедуру санации (неоднократно продолжалась и продолжается по сей день), пишет Finbalance.
Как известно, менеджмент «Сумыхимпром» считают близким к Д. Фирташа.
Напомним, в конце июня СБУ заявила, что обнаружила «противоправную деятельность должностных лиц ПАО «Сумыхимпром», направленную на умышленное доведение до банкротства, а потом отчуждения имущества государственного предприятия в пользу частных коммерческих структур».
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