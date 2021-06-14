Больницам Сумщины обещают препарат для лечения рассеянного склероза

Препарат закуплен за государственные средства, и пациенты будут получать его бесплатно. Распределение лекарств между местными учреждениями здравоохранения осуществляет областное управление здравоохранения.
Интерферон бета-1b имеет противовирусную и иммунорегулирующую активность, используется для лечения рассеянного склероза.
В ближайшее время это лекарственное средство будет доступно в больницах.
Проверить информацию о наличии того или иного лекарства в ближайшей к вам больнице можно
- на официальных вебсайтах региональных департаментов и управлений;
- на информационных стендах в учреждениях здравоохранения;
- на онлайн-платформе https://eliky.in.ua/.
В 2021 году по 32 направлениям государственной программы закупаются 1120 позиций лекарств, медицинских изделий, вакцин, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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