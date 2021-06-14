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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:36291

Больницам Сумщины обещают препарат для лечения рассеянного склероза

1,9 тыс. флаконов Интерферона бета-1b поступят в ближайшее время в больницы Сумской области.

Препарат закуплен за государственные средства, и пациенты будут получать его бесплатно. Распределение лекарств между местными учреждениями здравоохранения осуществляет областное управление здравоохранения.

Интерферон бета-1b имеет противовирусную и иммунорегулирующую активность, используется для лечения рассеянного склероза.

В ближайшее время это лекарственное средство будет доступно в больницах.

Проверить информацию о наличии того или иного лекарства в ближайшей к вам больнице можно

- на официальных вебсайтах региональных департаментов и управлений;

- на информационных стендах в учреждениях здравоохранения;

- на онлайн-платформе https://eliky.in.ua/.

В 2021 году по 32 направлениям государственной программы закупаются 1120 позиций лекарств, медицинских изделий, вакцин, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Общество Здравоохранение
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