На Сумщине выставили на аукцион помещения лаборатории ветмедицины Об этом сообщили в Региональном отделении Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской областях.

Помещение лаборатории ветеринарной медицины, которое предлагается к приватизации, находится в г. Кролевец. Это одноэтажное здание с подвалом общей площадью 298,5 м2, гараж, виварий, тамбур, сарай, туалет, забор, колодец. Объект предлагается к продаже в августе 2021 года. Стартовая цена - 910 330 грн. Подробную информацию об аукционе и объект приватизации ищите на сайте: https://privatization.gov.ua/.