На Сумщине выставили на аукцион помещения лаборатории ветмедицины

Помещение лаборатории ветеринарной медицины, которое предлагается к приватизации, находится в г. Кролевец. Это одноэтажное здание с подвалом общей площадью 298,5 м2, гараж, виварий, тамбур, сарай, туалет, забор, колодец.
Объект предлагается к продаже в августе 2021 года. Стартовая цена - 910 330 грн.
Подробную информацию об аукционе и объект приватизации ищите на сайте: https://privatization.gov.ua/.
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