Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:38174

На Сумщине выставили на аукцион помещения лаборатории ветмедицины

Об этом сообщили в Региональном отделении Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской областях.

Помещение лаборатории ветеринарной медицины, которое предлагается к приватизации, находится в г. Кролевец. Это одноэтажное здание с подвалом общей площадью 298,5 м2, гараж, виварий, тамбур, сарай, туалет, забор, колодец.

Объект предлагается к продаже в августе 2021 года. Стартовая цена - 910 330 грн.

Подробную информацию об аукционе и объект приватизации ищите на сайте: https://privatization.gov.ua/.

Экономика Приватизация
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В центре Сум снова за бесценок продали коммунальное помещение
02.06.2021 15:46

В центре Сум снова за бесценок продали коммунальное помещение

В Сумах приватизировали нежилое помещение....

21.05.2021 11:33

В облгосадминистрации создана рабочая группа по вопросам эффективности использования госимущества в Сумской области

Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома....

На Сумщине 65 объектов госимущества подлежат приватизации
20.05.2021 12:17

На Сумщине 65 объектов госимущества подлежат приватизации

Об этом во время брифинга сообщил и. о. заместителя начальника регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской...

На Сумщине выставлено на приватизацию 31 здание
14.05.2021 14:31

На Сумщине выставлено на приватизацию 31 здание

В рамках малой приватизации в Сумской области готовятся аукционы по продаже 31 объекта недвижимости, большинство из которых - нежилые здания....

В рамках «большой приватизации» попытаются продать «Сумыхимпром»
29.04.2021 17:47

В рамках «большой приватизации» попытаются продать «Сумыхимпром»

В рамках «большой приватизации» к продаже готовят ОА «Сумыхимпром»....

Новости

На Сумщине еще 21 случай заболевания коронавирусом: 3 летальных (подробности)
Сегодня 08:57
В Сумах горсовет распустил исполком за повышение тарифа в маршрутках: мэр не голосовал
Вчера 11:49
На Сумщине 55 тысяч привитых от COVID-19
Сегодня 12:53
На Сумщине выставили на аукцион помещения лаборатории ветмедицины
Сегодня 12:38
На Сумщине средняя зарплата 11,5 тысяч
Сегодня 12:30
В Сумах часть города будет без горячей воды
Сегодня 12:05
На Сумщине в коммунальную собственность возвращен земельный участок стоимостью почти 1,7 млн грн
Сегодня 12:01
На Сумщине полиция задержала браконьеров с уловом сомов
Сегодня 11:19
В незаконной продаже отеля «Сумского НПО» подозревают уже четырех
Сегодня 11:02
У Сумах презентують історичну книгу "Шляхами предків"
Сегодня 10:47
От коронавируса скончалась супружеская пара из Путивля
Сегодня 10:02
Кому в Сумах отключили воду?
Сегодня 09:25
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Афера чи технічний збій?
Сегодня 11:36
Як підготуватися до продажу паю: інструкція для землевласників
Вчера 12:40
Сім місяців Василя Хоми на посаді голови Сумської ОДА
29.06.2021 21:37
5 порад початківцям у motion-дизайні
28.06.2021 14:28
Андрій Деркач: Говорити про свято недоречно і безглуздо
28.06.2021 13:22
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
28.06.2021 11:32
Суми зникли з карти громадського бюджету
25.06.2021 16:56
Прокуратура специально бьет по ложным целям?
25.06.2021 15:04
Біологічна небезпека. Кримінальні гастролі медичних відходів на Сумщині (відео)
24.06.2021 20:54
Курорт “Лаванда” в Львовской области — популярный и доступный санаторий Прикарпатья
23.06.2021 18:56
Як довести факт отруєння в закладі громадського харчування: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги
23.06.2021 16:07
В каких случаях стоит выполнить перепрошивку блока Airbag
23.06.2021 13:03
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.