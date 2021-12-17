Сообщено о подозрении жителю Ворожбы, совершившего смертельное ДТП и скрывшегося с места аварии

По данным следствия, дорожно-транспортное происшествие произошло 19 декабря 2021 года. Вечером на въезде в город Ворожба неизвестный водитель допустил наезд на двух велосипедистов и уехал в неизвестном направлении. От полученных травм 42-летняя женщина скончалась, 32-летний мужчина получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован.
Правоохранители оперативно установили авто, на котором было совершено ДТП, после чего в полицию пришел и сам водитель.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
Досудебное расследование осуществляется следователями отделения полиции №1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Происшествие произошло сегодня, около 14:30, на автодороге Конотоп-Таранское, в селе Выровка, неподалеку от Конотопа....
Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье вечером на въезде в город Ворожба. Там водитель допустил наезд на двоих велосипедистов...
Полицейские устанавливают личность водителя, совершившего смертельное ДТП и покинувшего место происшествия....
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель....
Правоохранителю, подозреваемому в получении неправомерной выгоды, судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста....