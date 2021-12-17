Сообщено о подозрении жителю Ворожбы, совершившего смертельное ДТП и скрывшегося с места аварии При процессуальном руководстве Белопольского отдела Сумской окружной прокуратуры 28 декабря 2021 года сообщили о подозрении 35-летнему жителю г. Ворожба, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия.

По данным следствия, дорожно-транспортное происшествие произошло 19 декабря 2021 года. Вечером на въезде в город Ворожба неизвестный водитель допустил наезд на двух велосипедистов и уехал в неизвестном направлении. От полученных травм 42-летняя женщина скончалась, 32-летний мужчина получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован.

Правоохранители оперативно установили авто, на котором было совершено ДТП, после чего в полицию пришел и сам водитель.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Досудебное расследование осуществляется следователями отделения полиции №1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.