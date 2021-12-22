Пока мэр Сум проверяет бомбоубежища, губернатор просит сохранять спокойствие Нагнетание ситуации по возможным военным действиям в Украине – это часть гибридной войны со стороны страны-агрессора.

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время пресс-конференции обратился к жителям Сумской области с просьбой спокойнее реагировать на информационные сообщения о предполагаемой военной агрессии.

На вопрос журналистов, готова ли Сумщина к вероятному вторжению врага, Дмитрий Живицкий отметил, что в Сумской области, как и по всей Украине, в свое время уже вводилось военное положение. И работа, которая тогда была проделана облгосадминистрацией совместно с военными, была оценена на достаточно высоком уровне. В мае этого года проведены учения сил территориальной обороны.

«Со следующего года увеличивается контингент сил территориальной обороны на 10 тысяч человек, сил специального назначения – на 1 тысячу человек. У нас есть полное взаимодействие с центром комплектования с командирами воинских частей, расположенных на территории области. Отработаны все мобилизационные планы. В случае ухудшения ситуации или наступления военного состояния укомплектованы все материальные резервы по обеспечению населения продуктами питания, водой, горюче-смазочными материалами. То есть все, что необходимо нормативно обеспечить, обеспечено», – сообщил Дмитрий Живицкий.

По его словам, на прошлой неделе во время заседания областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций дополнительно было дано поручение органам местного самоуправления распространить информацию об объектах укрытия в случае чрезвычайных ситуаций. Это касается не только возможных военных ситуаций, но и ситуаций техногенного характера. То есть, каждый житель Сумщины должен знать порядок действий в чрезвычайных ситуациях.

«Я хочу обратиться ко всем жителям Сумской области с просьбой меньше реагировать на провокации в СМИ, соцсетях и т.д. Мы понимаем, что это часть гибридной войны от страны-агрессора, чтобы нагнетать ситуацию, чтобы люди меньше думали о работе, о положительных изменениях в стране, а больше находились в состоянии страха военной агрессии, – подчеркнул Живицкий. – У нас есть СНБО, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Минобороны. У нас самая боеспособная армия в Европе. У нас есть тысячи военных в запасе, демобилизованных из армии, имеющих боевой опыт. И нам на территории Сумской области бояться агрессора причин нет».

Напомним: сегодня во время аппартного совещания мэр дал поручение проверить бомбоубежища.