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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:15232

Сумские полицейские разыскали сбежавшего из больницы подростка

Меньше чем через час работники ювенальной превенции нашли 11-летнего парня, который сбежал из медицинского учреждения областного центра.

В полицию поступило сообщение об исчезновении ребенка, находившегося на стационарном лечении в Сумской областной детской клинической больнице.

Сотрудники полиции немедленно отреагировали на обращение, прибыли на место происшествия и приступили к поиску парня. Осмотрев все помещения и близлежащую территорию медицинского учреждения, правоохранители не нашли беглеца. Тогда полицейские начали проверять места, куда мог уйти парень.

Уже менее чем через час работники ювенальной превенции разыскали пропавшего ребенка и вернули его в больницу. Как оказалось, парень решил прогуляться по городу и пошел в гости к брату, проживающему в областном центре.

Жизни парня ничего не угрожало, никаких противоправных действий в отношении него совершено не было, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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