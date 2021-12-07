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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:36233

Ахтырский суд отправил кладбищенского вора за решетку

Мужчина, похищавший металлические конструкции с кладбищ г.Ахтырка, проведет 4 года за решеткой.

Суд установил, что обвиняемый на территории Успенского кладбища в г. Ахтырка похитил с могилы металлический памятник голубого цвета с целью дальнейшей продажи на металлолом.

В этот же день обвиняемый вернулся на кладбище, чтобы унести металлическую конструкцию под памятником. Злоумышленник хотел сдать трубы на металлолом в пункте приема, расположенном неподалеку, но его действиям помешал мужчина, ухаживающий за порядком на кладбище.

С учетом наличия у обвиняемого судимостей суд назначил наказание в виде 4 лет ограничения свободы, пишет Ахтырский портал.

Общество Кладбищенский вор Приговор суда
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