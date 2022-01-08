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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:14413

Жителю Сумщины дали 5 лет за избиение бывшей жены

К 5 годам лишения свободы приговорен мужчина за нанесение тяжких телесных повреждений бывшей жене.

Недригайловским отделом Роменской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 44-летнего мужчины, причинившего своей бывшей жене тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

Речь идет о событиях, произошедших в ноябре 2019 в пгт Недригайлов. Мужчина и женщина после развода проживали в одной квартире. По словам женщины, мужчина неоднократно пытался выгнать ее из дома, поскольку считал, что это квартира только его. 24 ноября в ночное время, когда она уже спала, мужчина вернулся домой, сразу схватил ее за волосы и утащил в другую комнату, где нанес ногами не менее пяти ударов по туловищу. На утро женщину прооперировали, у нее было сломано 3 ребра и был пневмоторакс.

В суде мужчина вину свою не признал, сообщил, что не знает, где потерпевшая получила повреждения. Несмотря на это, по результату собранных доказательств решением Недригайловского районного суда 25 января 2022 года обвиняемый признан виновным и приговорен к 5 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 121 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Право Приговор суда Тяжкие телесные повреждения
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