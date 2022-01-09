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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:52367

Полицейские разыскали сумчанина, скрывавшегося от исполнения приговора суда за убийство

Оперативники уголовного розыска Сумского районного управления полиции задержали жителя областного центра, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины и уклонялся от приговора суда.

22-летний сумчанин совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. После чего суд вынес решение о назначении ему наказания в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Однако обвиняемый скрылся.

Правоохранители объявили указанного гражданина в розыск и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

В настоящее время оперативники полиции установили местонахождение указанного гражданина, задержали его и поместили в изолятор временного содержания. После завершения соответствующих процедур мужчина будет направлен в одно из заведений пенитенциарной системы для отбывания наказанного ему судом, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Приговор суда Убийство
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