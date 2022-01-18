За развращение малолетней жителю Сумщины дали 6 лет Шосткинской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение и доказана вина 62-летнего мужчины в развращении малолетней.

Приговором суда от 2 февраля 2022 года обвиняемый приговорен к 6 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Установлено, что к обвиняемому в гости периодически приезжал родственник с малолетней внучкой, чтобы попариться в бане. Пока дед девочки был в бане, его родственник совершал с 6-летней девочкой развратные действия. Около года ребенок молчал, но потом решился рассказать матери. Женщина немедленно обратилась в полицию. Несмотря на то, что обвиняемый отрицал свою вину, в ходе следствия факт развращения подтвердился.

Досудебное расследование проведено следователями Шосткинского райуправления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.