За развращение малолетней жителю Сумщины дали 6 лет

Приговором суда от 2 февраля 2022 года обвиняемый приговорен к 6 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 156 УК Украины).
Установлено, что к обвиняемому в гости периодически приезжал родственник с малолетней внучкой, чтобы попариться в бане. Пока дед девочки был в бане, его родственник совершал с 6-летней девочкой развратные действия. Около года ребенок молчал, но потом решился рассказать матери. Женщина немедленно обратилась в полицию. Несмотря на то, что обвиняемый отрицал свою вину, в ходе следствия факт развращения подтвердился.
Досудебное расследование проведено следователями Шосткинского райуправления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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