Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:16194

В Ахтырке налоговик отделался штрафом за вымогательство взятки

Ахтырский суд назначил 20 тыс. штрафа налоговику-взяточнику.

В Ахтырке в феврале 2021 года за вымогательство и получение взятки был задержан служащий Государственной налоговой службы.

12 февраля 2021 года в ГУ ГНС в Сумской области поступила письменная жалоба о возможных нарушениях, связанных с несоблюдением требований действующего законодательства, регулирующего реализацию товаров подакцизной группы (ликероводочных изделий) в деятельности торгового павильона, принадлежащего физлицу-предпринимателю.

На основании жалобы приказом начальника ГУ ГНС в Сумской области была назначена фактическая проверка деятельности торгового павильона.

Служащий ГНС, обнаружив во время проверки факты, свидетельствующие о наличии возможных нарушений, связанных с несоблюдением требований действующего законодательства, регулирующего реализацию товаров подакцизной группы (ликероводочных изделий, сигарет), предложил уплатить ему 5000 грн за решение вопроса. Без «решения» проблемы, предприниматель должен уплатить 27 тыс. грн штрафа.

26 февраля 2021 года правоохранители задержали налоговика после получения оговоренной суммы.

Как сообщала пресс-служба Сумской областной прокуратуры, правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения взятки государственным ревизором-инспектором управления налогового аудита.

4 февраля 2022 года в суд г. Ахтырка было предоставлено соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и защитниками обвиняемого.

Учитывая это, суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 1200 (одной тысячи двести) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 20400 (двадцать тысяч четыреста) гривен с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 1 (один) год, пишет Ахтырский городской портал.

Право Взятка Приговор суда
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

За развращение малолетней жителю Сумщины дали 6 лет
04.02.2022 11:08

За развращение малолетней жителю Сумщины дали 6 лет

Шосткинской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение и доказана вина 62-летнего мужчины в развращении малолетней....

На Сумщине узбекистанец предлагал пограничникам 3000 российских рублей взятки
31.01.2022 15:43

На Сумщине узбекистанец предлагал пограничникам 3000 российских рублей взятки

В пункт пропуска «Бачевск» в пешем порядке из РФ прибыл гражданин Узбекистана. При прохождении пограничного контроля иностранец не смог подтвердить...

В Сумах на взятке поймали инспектора Укртрансбезпеки
31.01.2022 13:08

В Сумах на взятке поймали инспектора Укртрансбезпеки

По подозрению в вымогательстве 30 тыс. грн задержан чиновник Управления Укртрансбезпеки в Сумской области...

Жителю Сумщины дали 5 лет за избиение бывшей жены
27.01.2022 13:14

Жителю Сумщины дали 5 лет за избиение бывшей жены

К 5 годам лишения свободы приговорен мужчина за нанесение тяжких телесных повреждений бывшей жене....

Полицейские разыскали сумчанина, скрывавшегося от исполнения приговора суда за убийство
26.01.2022 10:52

Полицейские разыскали сумчанина, скрывавшегося от исполнения приговора суда за убийство

Оперативники уголовного розыска Сумского районного управления полиции задержали жителя областного центра, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство»...

view counter
view counter

Статьи

Подготовка к окрашиванию аэрозольными красками
Вчера 16:37
«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
07.02.2022 14:32
Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
07.02.2022 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
07.02.2022 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
06.02.2022 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 15.30
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 17.20; 19.05
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.50
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.50
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Кино Планета Кіно
19.40
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Кино Планета Кіно
21.50
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Кино Планета Кіно
15.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.