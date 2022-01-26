В Ахтырке налоговик отделался штрафом за вымогательство взятки Ахтырский суд назначил 20 тыс. штрафа налоговику-взяточнику.

В Ахтырке в феврале 2021 года за вымогательство и получение взятки был задержан служащий Государственной налоговой службы.

12 февраля 2021 года в ГУ ГНС в Сумской области поступила письменная жалоба о возможных нарушениях, связанных с несоблюдением требований действующего законодательства, регулирующего реализацию товаров подакцизной группы (ликероводочных изделий) в деятельности торгового павильона, принадлежащего физлицу-предпринимателю.

На основании жалобы приказом начальника ГУ ГНС в Сумской области была назначена фактическая проверка деятельности торгового павильона.

Служащий ГНС, обнаружив во время проверки факты, свидетельствующие о наличии возможных нарушений, связанных с несоблюдением требований действующего законодательства, регулирующего реализацию товаров подакцизной группы (ликероводочных изделий, сигарет), предложил уплатить ему 5000 грн за решение вопроса. Без «решения» проблемы, предприниматель должен уплатить 27 тыс. грн штрафа.

26 февраля 2021 года правоохранители задержали налоговика после получения оговоренной суммы.

Как сообщала пресс-служба Сумской областной прокуратуры, правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения взятки государственным ревизором-инспектором управления налогового аудита.

4 февраля 2022 года в суд г. Ахтырка было предоставлено соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и защитниками обвиняемого.

Учитывая это, суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 1200 (одной тысячи двести) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 20400 (двадцать тысяч четыреста) гривен с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 1 (один) год, пишет Ахтырский городской портал.