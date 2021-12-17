Стартует Зимний чемпионат АФС в Северном регионе На этой неделе Сумщина вышла из «красной» карантинной зоны, а, наконец, начнется Зимний чемпионат АФС в Северном регионе.

Уже в воскресенье стартует зимний чемпионат Ассоциации футзала Сумщины среди команд Северного региона. Участие в нем примут девять футзальных коллективов: «Авангард» (Середина-Буда), «Арма-С» (Кролевец), «Десна» (Очкино), «Дружба» (Сосновка), «Калибр» (Шостка, в/ч 3022), «Колос» (Шостка), «Шанхай-Диброва» (Кролевецкая ТГ), ДЮСШ Глухов и КДЮСШ «Барса» (Шостка). Как и участники Высшей лиги АФС в Сумах, эти команды принимают участие в квалификации в раунд плей-офф Второй лиги чемпионата Украины. Расписание матчей первого тура 26 декабря 2021 года /воскресенье/ 10:00 ДЮСШ «Глухов» – «Авангард» 11:15 «Дружба» - «Калибр» 12:30 «Арма-С» - «Шанхай-Дуброва» 13:45 «Колос» - «Десна» КДЮСШ «Барса» – выходной