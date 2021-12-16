Сумчан приглашают регистрироваться на полумарафон и экотрейл В следующем году Race Project проведет 6 забегов, объединенных в беговую лигу.

«Пора загадывать желания на следующий год!

Мы не знаем сколько локдаунов нас ждет, не знаем, сколько еще страна будет разделена на карантинные зоны, но мы верим, что 2022 год принесет нам новые возможности, новые победы, новые приятные знакомства и новых друзей!

Race Project объявляет об открытии регистрации на забеги 2022! В следующем году мы очень хотим и планируем вернуться в беговую лигу в г. Сумы.

Чтобы все больше сумчан узнавало о беге, мы предлагаем события разной специфики в самых разных локациях не только города, но и области!

Беговая лига объединит шесть забегов за год!

С сегодняшнего дня открываем регистрацию на первые два:

RACE PROJECT Halfmarathon 2022 регистрация https://raceproject.com.ua/event48;

5th Mohrytsia Eco Trail 2022|Weekend регистрация - https://raceproject.com.ua/event36;

Регистрация и всегда актуальная информация о забегах на официальном сайте: https://raceproject.com.ua/», - говорится в сообщении.