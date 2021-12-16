Сумские биатлонисты с медалями в персьюте В Буковеле продолжается чемпионат Украины по биатлону.

Сегодня, 24 декабря, биатлонисты вышли на старт гонок преследования.

У женщин лучшей стала сумчанка Юлия Журавок, поменявшая вчерашнее «серебро» в спринте на «золото». Дальше - представительницы Киевщины Надежда Белкина и Анастасия Рассказова. Глуховчанка Анна Кривонос заняла пятое место.

Среди мужчин первенствовал Андрей Орлык, поднявшийся с третьего места. Уроженец Сумщины только второй сезон выступает в биатлоне, перейдя из лыжных гонок. Правда теперь он за Черниговщину. Вторым был наш Роман Боровик, оставшись на втором месте после спринта. Третьим – Сергей Телень с Черниговщины. В десятке также наши Дмитрий Грущак (6), Богдан Борковский (7) и Владислав Чихарь (9).