На Сумщине директора госпредприятия подозревают в служебной халатности с убытком в 3,7 млн грн При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры сообщено о подозрении одному из директоров государственного предприятия в Сумской области Национальной академии аграрных наук Украины, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей которого повлекло ущерб в размере почти 3,7 млн грн (ч.2 ст.367 УК Украины).

По данным следствия, на протяжении 2018-2019 годов директор предприятия реализовывал сельскохозяйственную продукцию собственного производства по заниженным ценам, что нанесло существенный ущерб государственным интересам в виде утраты возможности получения государственным предприятием доходов на общую сумму 3 млн 698 тыс. грн.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Следственного управления главного управления Нацполиции по материалам и при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Сумской области Департамента стратегических расследований Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.