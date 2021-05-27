126 медзакладів Сумщини безоплатно лікували пацієнтів у 2021 році

У 2021 році 126 медичних закладів Сумської області надавали медичну допомогу жителям за програмою медичних гарантій, тобто безоплатно за договором з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Серед них 17 приватних закладів та 21 лікар приватної практики.
За надану медичну допомогу НСЗУ виплатила лікарням області у 2021 році понад 3,5 млрд грн. Зокрема:
За екстрену медичну допомогу — понад 282 млн грн;
За послуги сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів — 556 млн грн;
Та понад 2,1 млрд грн за послуги на спеціалізованому рівні.
“Лікарні Сумської області отримали від НСЗУ цьогоріч уже більше 2 мільярдів гривень. Це оплата результатів їхньої роботи, тобто реальних послуг, наданих пацієнтам. Люди могли звертатися і в комунальні, і в приватні заклади – НСЗУ платила їм усім за єдиними тарифами. Це змушує всіх учасників процесу трансформації змінюватися в інтересах пацієнтів, відповідати на їхній запит і ставати кращими. Саме це і є метою Програми медичних гарантій”, – зазначила директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.
Лікування COVID-19 та вакцинація входять до Програми медичних гарантій і є безоплатними для жителів області. У 2021 році НСЗУ заплатила за медичну допомогу в стаціонарі лікарень більше ніж 407 млн грн. За проведення вакцинації від COVID-19 оплата становила понад 23 млн грн.
Особлива увага Програми медичних гарантій у 2021 році була зосереджена на наданні таких пріоритетних медичних послуг, як діагностика онкозахворювань, медична допомога при інфарктах, інсультах, допомога при пологах та неонатальна допомога. За ці послуги НСЗУ заплатила медичним закладам Сумської області понад 163 млн грн. На лікування онкологічних захворювань, яке часто є тривале і дороговартісне, НСЗУ виплатила понад 161 млн грн.
У наступному 2022 році Програма медичних гарантій продовжить працювати в інтересах пацієнтів. Вимоги до обладнання, медичного персоналу та організації медичних послуг лікарень, які надають пріоритетні послуги, стануть більш жорсткі. Це дозволить покращити якість медичного обслуговування жителів області і зменшити їх фінансові витрати на лікування. Національна служба здоров’я і надалі працюватиме над тим, щоб українці могли лікуватися ефективно, якісно й не зазнавати при цьому надмірних фінансових витрат.
НСЗУ
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