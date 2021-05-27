Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:09311

126 медзакладів Сумщини безоплатно лікували пацієнтів у 2021 році

Програма медичних гарантій (ПМГ) — це гарантований державою перелік та обсяг медичних послуг і ліків, які українці можуть отримати безоплатно. Отримати такі медичні послуги пацієнт може в тих медичних закладах, які уклали договори з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). ПМГ покриває всю медичну допомогу, від виклику швидкої та звернення до сімейного лікаря до складних операцій.

У 2021 році 126 медичних закладів Сумської області надавали медичну допомогу жителям за програмою медичних гарантій, тобто безоплатно за договором з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Серед них 17 приватних закладів та 21 лікар приватної практики.

За надану медичну допомогу НСЗУ виплатила лікарням області у 2021 році понад 3,5 млрд грн. Зокрема:

  • За екстрену медичну допомогу — понад 282 млн грн;

  • За послуги сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів — 556 млн грн;

  • Та понад 2,1 млрд грн за послуги на спеціалізованому рівні.

“Лікарні Сумської області отримали від НСЗУ цьогоріч уже більше 2 мільярдів гривень. Це оплата результатів їхньої роботи, тобто реальних послуг, наданих пацієнтам. Люди могли звертатися і в комунальні, і в приватні заклади – НСЗУ платила їм усім за єдиними тарифами. Це змушує всіх учасників процесу трансформації змінюватися в інтересах пацієнтів, відповідати на їхній запит і ставати кращими. Саме це і є метою Програми медичних гарантій”, – зазначила директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.

Лікування COVID-19 та вакцинація входять до Програми медичних гарантій і є безоплатними для жителів області. У 2021 році НСЗУ заплатила за медичну допомогу в стаціонарі лікарень більше ніж 407 млн грн. За проведення вакцинації від COVID-19 оплата становила понад 23 млн грн.

Особлива увага Програми медичних гарантій у 2021 році була зосереджена на наданні таких пріоритетних медичних послуг, як діагностика онкозахворювань, медична допомога при інфарктах, інсультах, допомога при пологах та неонатальна допомога. За ці послуги НСЗУ заплатила медичним закладам Сумської області понад 163 млн грн. На лікування онкологічних захворювань, яке часто є тривале і дороговартісне, НСЗУ виплатила понад 161 млн грн.

У наступному 2022 році Програма медичних гарантій продовжить працювати в інтересах пацієнтів. Вимоги до обладнання, медичного персоналу та організації медичних послуг лікарень, які надають пріоритетні послуги, стануть більш жорсткі. Це дозволить покращити якість медичного обслуговування жителів області і зменшити їх фінансові витрати на лікування. Національна служба здоров’я і надалі працюватиме над тим, щоб українці могли лікуватися ефективно, якісно й не зазнавати при цьому надмірних фінансових витрат. 

 

НСЗУ

Общество Здравоохранение
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Тростянецкая больница получила 4 кислородных концентратора от благотворителей
02.11.2021 16:00

Тростянецкая больница получила 4 кислородных концентратора от благотворителей

1 ноября медицинский арсенал Тростянецкой больницы пополнился сразу четырьмя кислородными концентраторами, пульсометрами, медицинскими масками, которые в качестве благотворительной помощи передала...

В Сумах со вторника приостанавливается плановый прием пациентов
18.10.2021 16:44

В Сумах со вторника приостанавливается плановый прием пациентов

Управление здравоохранения сообщает о приостановлении планового приема пациентов со вторника, 19 октября, врачами первичного звена....

В сумской горбольнице № 4 возобновило работу физиотерапевтическое отделение
29.09.2021 09:14

В сумской горбольнице № 4 возобновило работу физиотерапевтическое отделение

После длительного простоя в КНП «Клиническая больница №4» Сумского городского совета начало свою работу физиотерапевтическое отделение....

Сумские нейрохирурги провели сложную операцию 23-летней пациентке
14.06.2021 12:51

Сумские нейрохирурги провели сложную операцию 23-летней пациентке

Кавернозная ангиома - сосудистое нарушение головного мозга, которое сопровождается головной болью, судорожными припадками, расстройствами двигательной координации, онемением конечностей, ухудшением зрительной...

Ахтырская больница получила новую компьютерную технику
27.05.2021 13:22

Ахтырская больница получила новую компьютерную технику

Коммунальное некоммерческое предприятие Ахтырского городского совета «Ахтырская ЦРБ» приобрело и уже получило 33 новых компьютера и 20 принтеров для организации...

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 164 человек
Сегодня 09:02
Сумские биатлонисты с медалями в персьюте
Сегодня 13:42
126 медзакладів Сумщини безоплатно лікували пацієнтів у 2021 році
Сегодня 13:09
Ушел из жизни один из самых известных художников Шостки
Сегодня 12:41
Суд оштрафовал ахтырчанку за изготовление и распространение порно
Сегодня 12:14
Пожарные Сумщины дважды ликвидировали возгорание жилых домов (видео)
Сегодня 12:13
В Сумах будут чистить от снега чуть больше 10% улиц (список)
Сегодня 12:10
Сумских школьников отметил Национальный центра кибербезопасности СНБО Украины
Сегодня 11:43
В Сумах на переходе сбили женщину
Сегодня 11:16
На Сумщине открылся еще один центр дуального образования
Сегодня 11:15
Сумские патрульные обнаружили у иностранца водительское удостоверение с признаками подделки
Сегодня 10:41
Минкульт сообщает о планах «Большой Реставрации» усадьбы Харитоненко в Сумах
Сегодня 10:06
view counter
view counter

Статьи

«НАШ КРАЙ»: Бюджет області має використовуватися раціонально
Сегодня 10:04
Як працюватимуть пункти та центри вакцинації на Сумщині на різдвяно-новорічні свята?
Вчера 15:57
Майже всіх жінок — на військовий облік
Вчера 14:01
Євген Южаков: «Прийнятий бюджет області несе загрозу медицині, освіті та соціальній галузі»
22.12.2021 18:28
У Сумах до новорічних свят поставили чарівну східну казку
22.12.2021 17:33
Як відшкодувати шкоду внаслідок падіння на льоду
22.12.2021 16:42
Руководители Громад смотрят на бюджет, как на бизнес-проект. И это правильно, - интервью Елены Вороны – Агротрейд
22.12.2021 14:53
Боротьба з коронакризою, зміцнення оборони та енергобезпеки, – «УДАР Віталія Кличка» назвав три важливі кроки у 2022 році®
22.12.2021 09:52
Ігор Кальченко: «За кожним реалізованим проєктом стоять люди – їхні долі, здоров’я, комфорт, впевненість у майбутньому»
22.12.2021 09:01
Хто з сумчан може отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19
21.12.2021 14:30
"Великий звіт": депутати від партії «Слуга Народу» підбили підсумки першого року роботи на Сумщині
21.12.2021 11:46
Свой губернатор ближе к делу
21.12.2021 09:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.