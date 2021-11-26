В Сумах оправдали осужденного на пожизненное заключение еще за одно убийство Прокуратура будет обжаловать решение об оправдании обвиняемого в убийстве, который уже приговорен к пожизненному наказанию за другие преступления.

23 декабря 2021 года решением суда присяжных в составе двух судей и трех присяжных оправданно обвиняемого в умышленном убийстве своего коллеги, который уже приговорен к пожизненному лишению свободы за другие преступления (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Прокуратура категорически не согласна с таким решением и готовит апелляционную жалобу.

Речь идет о нападающем, который в 2013 году держал в страхе весь город. В течение нескольких месяцев мужчина нападал на женщин, бил их по голове металлической трубой и забирал все золотые украшения. Задержан был в ноябре 2013 года. На счету злоумышленника – убийство двух женщин, еще семь получили разной степени повреждения. В декабре 2014 года к тому времени 43-летний нападавший был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Уже больше шести лет осужденный отбывает наказание. Однако в январе 2019 года выяснилось, что мужчина причастен еще к одному убийству. Событие произошло еще 3 марта 1996 года. Тогда в собственном подъезде из охотничьего оружия был убит мужчина 1956 года рождения. Осужденный признался, что он совершил это преступление. С убитыми они вместе работали. Накануне потерпевший одолжил ему 100 долларов США. Уже через несколько дней он потребовал возвращения долга. Чтобы не отдавать деньги, нападающий дождался коллеги, а когда тот вошел в подъезд, выстрелил в него. Оружие выбросил в озеро неподалеку.

В суде обвиняемый отказался от своих слов и вину в убийстве коллеги отрицал. Следовательно, он оправдан в связи с недоказанностью вины.

Справка: решение об оправдании обвиняемого именно за убийство коллеги не влияет на пожизненное лишение свободы. Лицо остается за решеткой, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.