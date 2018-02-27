На территории громад Сумщины развернуто более 753 пунктов обогрева

В частности, в Сумской громаде функционирует 26 таких пунктов, в Конотопской – 9, в Дубовязовской – 43 пункта, в Путивльской – 18, в Поповской – 34, в Ахтырской – 18, в Тростянецкой громаде – 48 и т.д.
Весь список пунктов обогрева смотрите по ссылке: http://www.uns.sm.gov.ua/index.php/ru/2015-07-22-13-15-51.
Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах государственного значения Сумской области круглосуточно работает горячая линия Службы автомобильных дорог в Сумской области по телефону +38-050-307-56-92.
Список мест отстоя транспортных средств в разрезе автомобильных дорог общего пользования: https://bit.ly/3DeFe6w.
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