На Сумщине убудут судить подозреваемого в пьяном убийстве

Тростянецким отделом Ахтырской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, лишившего жизни товарища.
Речь идет о произошедшем в ночь с 4 на 5 декабря 2021 года в с. Боромля Ахтырского района. Во время совместного употребления спиртных напитков между двумя мужчинами произошла потасовка, во время которой 64-летний мужчина нанес 51-летнему хозяину 8 ударов ножом, от которых тот скончался на месте происшествия.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. За совершенное ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование проведено следователями отделения полиции №1 (Тростянец) ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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