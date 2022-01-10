На Сумщине убудут судить подозреваемого в пьяном убийстве До 10 лет лишения свободы грозит мужчине, лишившему жизни собутыльника.

Тростянецким отделом Ахтырской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, лишившего жизни товарища.

Речь идет о произошедшем в ночь с 4 на 5 декабря 2021 года в с. Боромля Ахтырского района. Во время совместного употребления спиртных напитков между двумя мужчинами произошла потасовка, во время которой 64-летний мужчина нанес 51-летнему хозяину 8 ударов ножом, от которых тот скончался на месте происшествия.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. За совершенное ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование проведено следователями отделения полиции №1 (Тростянец) ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.