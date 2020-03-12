В Сумах создали парк отдыха «Чешка» Сегодня, 23 декабря, Сумской горсовет проголосовал за решение «О создании парка культуры и отдыха «Чешка» на земельном участке ориентировочной площадью 39 га, расположенного вокруг озера Чеха в городе Сумы».

В самом документе значится: создать парк культуры и отдыха «Чешка» вокруг озера Чеха в пределах рекреационно-ландшафтной зоны Р-1, определенной Генпланом Сум и схемой зонирования территории города, - с целью сохранения зеленых насаждений и улучшения благоустройства, обеспечения использования участка вокруг озера Чеха в природоохранных, оздоровительных целях, создания условий отдыха, спорта и других видов рекреационной деятельности в природных условиях с соблюдением режима охраны природных комплексов и объектов. Следующий шаг - уполномочить департамент обеспечения ресурсных платежей и управление архитектуры и градостроительства согласовать место расположения парка и разработать соответствующую документацию (проект землеустройства по отводу земельного участка на ул. Интернационалистов, в районе озера Чеха, ориентировочной площадью 2 га, категория, целевое и функциональное назначение участка - земли рекреационного назначения для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения). Третий шаг - вынести внешнюю и внутреннюю границы прибрежной защитной полосы и пляжных зон водоема в натуре (на местность). А департамент инфраструктуры должен разработать и предоставить на рассмотрение Сумскому горсовету организационно-правовые мероприятия по благоустройству и озеленению земельного участка, пишет Ваш шанс.

Инициатором данного проекта решения является депутат Вадим Акперов, который перед голосованием объяснил: «Это необходимо сделать, чтобы больше не было вопросов, что именно будет с Чешкой. Есть определенные предложения и идеи. А начать надо с того, чтобы поставить точку в этой ситуации и дать озеру статус парковой зоны. Мы думали, какое название дать этому парку. И решили, что ничего придумывать и не надо. Чешка - и так всем понятна, можно сказать, это уже бренд. Потому мы хотим назвать это место «Парк отдыха «Чешка».

Надеемся, что этот проект не похоронят, как предыдущие. Ведь уже не раз создавали рабочие группы, комиссии, пытались делать концепции развития и т.п…