Прокуратура отстояла наказание жителям Сумщины за жестокое убийство

Харьковский апелляционный суд 16 февраля 2022 года в части наказания оставил без изменений приговор Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым трое обвиняемых приговорены к 13 годам лишения свободы.
Прокурор в суде доказал, что происшествие произошло 28 апреля 2016 в г. Ворожба Белопольского района. Несколько мужчин встретились во дворе частного дома. В гараже рядом их знакомый ремонтировал свой автомобиль. Все собравшиеся распивали спиртные напитки. Между мужчиной, который чинил автомобиль, и обвиняемыми начался конфликт, а затем драка. Потерпевшему удалось скрыться, однако обвиняемые через некоторое время его догнали и избили. Согласно заключению экспертизы, 41-летнему потерпевшему было нанесено около 60 ударов.
В суде обвиняемые вину свою не признали, однако собранных доказательств и выводов специалистов было достаточно для вынесения обвинительного приговора.
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