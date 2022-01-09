Взят под стражу подозреваемый в нанесении смертельных повреждений и ограблении знакомого

Речь идет о событии, произошедшем в г. Конотоп 4 февраля 2022 года. Подозреваемый познакомился в местном кафе с мужчиной, где они вместе распивали спиртное. На улице между ними возник конфликт, переросший в драку. Старший сначала избил 33-летнего знакомого, а затем снял с него куртку и кроссовки, сорвал с шеи золотую цепочку, а также вытащил из кармана мобильный телефон. Оставив пострадавшего на улице, он с места происшествия скрылся. От полученных травм потерпевший спустя некоторое время скончался.
Сотрудники полиции оперативно задержали мужчину, причастного к совершению преступления. При обыске у него изъяты вещи, которые принадлежали потерпевшему. Установлено, что подозреваемый не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей, к этому он уже был осужден, в том числе и за убийство.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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