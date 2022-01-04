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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:10730

В Сумах подозреваемых в страшном убийстве взяли под стражу

По ходатайству следователя и прокурора Сумской окружной прокуратуры решением суда 26 января двум подозреваемых в пытках, насилии и умышленном убийстве мужчины избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Напоминаем, что речь идет о событиях, которые происходили еще в 2019 году. На фермерском хозяйстве, расположенном на окраине с. Каменное Сумского района, наемные работники строили стойло для животных. После того, как работа была завершена, работники устроили застолье. При распитии спиртных напитков между двумя из них возник конфликт из-за оплаты труда. После этого мужчина и женщина около пяти часов удерживали потерпевшего, топором и лопатой наносили ему удары, а также насиловали деревянной палкой. От полученных травм 52-летний потерпевший скончался. Его труп спрятали на территории фермерского хозяйства и только 9 марта 2020 его случайно обнаружили.

Право Убийство
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Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
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21.45; с 27.01.2022 - 11.00; 18.40
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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