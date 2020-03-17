Сумские рукоборцы отличились в Закарпатье Кубок Украины по армрестлингу прошел в пгт Воловец (Закарпатская обл.).

Екатерина Рипчанская (Ромны) в в/к до 60 кг завоевала две медали – золото на левую руку и бронзу - на правую.

По одной медали везут домой: сумчанин Ростислав Литовцев – бронза в весовой категории до 110 кг, роменчанин Евгений Вакула – бронза в весовой категории до 65 кг, сумчанин Иван Пупченко, в/к до 100 кг - бронза.