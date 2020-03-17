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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:15274

Сумские рукоборцы отличились в Закарпатье

Кубок Украины по армрестлингу прошел в пгт Воловец (Закарпатская обл.).

Екатерина Рипчанская (Ромны) в в/к до 60 кг завоевала две медали – золото на левую руку и бронзу - на правую.

По одной медали везут домой: сумчанин Ростислав Литовцев – бронза в весовой категории до 110 кг, роменчанин Евгений Вакула – бронза в весовой категории до 65 кг, сумчанин Иван Пупченко, в/к до 100 кг - бронза.

Спорт Армрестлинг
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