Сумские рукоборцы отличились в Закарпатье

Екатерина Рипчанская (Ромны) в в/к до 60 кг завоевала две медали – золото на левую руку и бронзу - на правую.
По одной медали везут домой: сумчанин Ростислав Литовцев – бронза в весовой категории до 110 кг, роменчанин Евгений Вакула – бронза в весовой категории до 65 кг, сумчанин Иван Пупченко, в/к до 100 кг - бронза.
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