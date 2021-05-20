СумГУ просит у громады 27 миллионов СумГУ обращается за финансовой помощью к городу не впервые. К примеру, четыре года назад Сумской горсовет помог вузу с ремонтом беговых дорожек в легкоатлетическом манеже, благодаря чему стало возможным создание на базе манежа Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике.

Однако в этот раз речь идет о гораздо более серьезных суммах, и касаются они сразу нескольких инфраструктурных объектов университета, пишет Ваш шанс.

Как известно, спортивные и другие многофункциональные объекты вуза (конгресс-центр, бизнес-хаб, легкоатлетический манеж) используются для проведения разнообразных мероприятий городского, областного и всеукраинского уровней. При этом, как заверяет руководство вуза, все мероприятия, организатором которых выступает Сумской горсовет, проводятся на базе инфраструктурных объектов СумГУ бесплатно.

Кроме того, на сегодня на базе университета функционирует уже два центра олимпийской подготовки - по легкой атлетике и пляжному волейболу, которые финансируются Министерством молодежи и спорта Украины. В манеже проводятся легкоатлетические соревнования самого высшего уровня, и сегодня СумГУ за свой счет строит открытые площадки для пляжного волейбола, на которых с 2022 года также будет проводиться чемпионат Украины и другие престижные соревнования по этому виду спорта. Объекты такого уровня способствуют развитию спортивного туризма, а значит - и привлечению средств в бюджет громады.

Также при СумГУ работает университетская клиника, которая обеспечивает медосблуживание как студентов и преподавателей вуза, так и других жителей громады. В клинике уже больше пяти лет работает центр компьютерной томографии, на базе которого проводятся, прежде всего, обследования пациентов с онкологическими патологиями, а в последнее время - и больных коронавирусной инфекцией.

Содержатся все эти инфраструктурные объекты за счет собственных средств СумГУ. Однако из-за постоянного роста тарифов на комуслуги и энергоносители, повышения минимальной зарплаты и других расходов возможностей для улучшения материально-технической базы таких объектов и серьезных ремонтов у вуза уже не остается. Поэтому университет решил обратиться за помощью к громаде и просит депутатов Сумского горсовета выделить в 2022 году средства на решение ключевых проблем, осилить которые своими силами никак не сможет.

Первый (и самый дорогостоящий) пункт - покупка для университетской клиники нового мультисрезового спирального компьютерного томографа, поскольку ресурс старого на сегодня полностью исчерпан. Ориентировочная стоимость такого оборудования - 15 млн. грн. Второй пункт - капремонт крыши легкоатлетического манежа (5100 кв. м). Необходимо, в частности, срочное усиление несущих конструкций и полная замена покрытия с утеплением. Все эти работы, по подсчетам СумГУ, обойдутся примерно в 12 млн. грн.

Ну, и еще один больной вопрос - ремонт подъездных путей к открытым площадкам Центра олимпийской подготовки по пляжному волейболу на ул. Римского-Корсакова, 2 (около 1200 кв. м дорожного покрытия), и к манежу и отелю «Олимпийский» (около 1500 кв. м).

Как видим, суммы, мягко говоря, большие. Учитывая же печальные прогнозы по бюджету громады на 2022 год, можно сказать - огромные. Ведь, как известно, на сегодня стоит вопрос о том, что в следующем году горсовет вынужден будет отдать тепловикам 300 млн. грн. компенсации, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для населения и бюджетных организаций. В результате из планировавшегося почти 700-миллионного бюджета развития в 2022 году у громады останется всего около 400 млн. грн., то есть даже меньше, чем было в текущем. Поэтому в следующем году Сумской громаде, скорее всего, придется жестко экономить по всем незащищенным статьям и отказаться от многих своих объектов и проектов. Сможет ли горсовет в таких условиях изыскать возможность помочь университету - сказать сложно.

К тому же в этой ситуации возникает логичный вопрос, который возник у депутатов и четыре года назад, когда они выделяли СумГУ субвенцию на ремонт беговых дорожек в легкоатлетическом манеже: университет хоть и расположен в Сумах и, несомненно, играет важную роль в жизни громады и выполняет важную социальную функцию, но все же это - госучреждение. Так почему же деньги должен давать только город? Почему бы не привлечь к решению проблем вуза наших нардепов и не поставить вопрос о софинансировании из государственного и областного бюджетов? Тогда, четыре года назад, удалось добиться софинансирования из областного бюджета (город дал на беговые дорожки 3,8 млн., область - 1 млн.), а государство стало финансировать содержание центра олимпийской подготовки. Так, может, получится и в этот раз?