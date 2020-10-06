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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:2765

Роменчанка взяла ще одну медаль на чемпіонаті Європи

18-річна Катя Ріпчанська захищала честь збірної України на чемпіонаті Європи з армрестлінгу у Бухаресті (Румунія).

Після перемог серед молоді у категорії дорослих Катя виборола бронзову медаль у змаганнях на праву руку.

Спорт Армрестлинг Катерина Ріпчанська
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Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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