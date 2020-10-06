Роменчанка взяла ще одну медаль на чемпіонаті Європи

Після перемог серед молоді у категорії дорослих Катя виборола бронзову медаль у змаганнях на праву руку.
Кубок Украины по армрестлингу прошел в пгт Воловец (Закарпатская обл.)....
В Бухаресте завершился чемпионат мира по армреслингу....
В столице Литвы завершился чемпионат Европы по армспорту среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения....
В столице Литвы Вильнюсе проходит чемпионат Европы по армспорту....
В г. Приморск прошел чемпионат Украины среди юношей, юниоров и молодежи по армрестлингу....