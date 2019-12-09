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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:12142

Сумчане отличились в Вильнюсе

В столице Литвы завершился чемпионат Европы по армспорту среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения.

Сумчане (представители областного центра «Инваспорт») под руководством Заслуженного тренера Украины Евгения Литовцева завоевали целую копилку наград. На левую руку первые места взяли Катя Лебедин, Дмитрий Брухно, Николай Педоренко. «Серебро» в активе Анатолия Сассы и Владимира Касьяненко. На правую руку золотые награды завоевали Катя Лебедин и Николай Педоренко, «серебро» у Владимира Касьяненко и «бронза» у Анатолия Сассы.

Спорт Армрестлинг
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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