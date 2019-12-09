Сумчане отличились в Вильнюсе В столице Литвы завершился чемпионат Европы по армспорту среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения.

Сумчане (представители областного центра «Инваспорт») под руководством Заслуженного тренера Украины Евгения Литовцева завоевали целую копилку наград. На левую руку первые места взяли Катя Лебедин, Дмитрий Брухно, Николай Педоренко. «Серебро» в активе Анатолия Сассы и Владимира Касьяненко. На правую руку золотые награды завоевали Катя Лебедин и Николай Педоренко, «серебро» у Владимира Касьяненко и «бронза» у Анатолия Сассы.