Сумчане отличились в Вильнюсе

Сумчане (представители областного центра «Инваспорт») под руководством Заслуженного тренера Украины Евгения Литовцева завоевали целую копилку наград. На левую руку первые места взяли Катя Лебедин, Дмитрий Брухно, Николай Педоренко. «Серебро» в активе Анатолия Сассы и Владимира Касьяненко. На правую руку золотые награды завоевали Катя Лебедин и Николай Педоренко, «серебро» у Владимира Касьяненко и «бронза» у Анатолия Сассы.
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